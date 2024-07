Sina puščala samega in lačnega v mrzlem stanovanju

V nadaljevanju preberite:

Namesto toplega doma, brezskrbnega otroštva in materine ljubezni je 11-letnika doma čakal prazen hladilnik, stanovanje brez ogrevanja in elektrike. Mati ga je puščala samega tudi čez noč, zaklenjenega v stanovanju, ni mu kuhala, prala, ni hodil v šolo. Večinoma je bil prepuščen samemu sebi. Mater so pred leti v kazenskem postopku spoznali za krivo zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, sin pa je v pravdnem postopku od nje iztožil odškodnino za posledice zanemarjanja.