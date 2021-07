Sirske begunce prevažal v pasjih uticah

Včeraj dopoldne so na mejnem prehodu Gruškovje policisti s tehničnimi sredstvi zaznali sum, da se v vozilu 22-letnega državljana Srbije, nahajajo ljudje. Voznik je v tovornem vozilu sicer prevažal lesene pasje hiške.Pri nadaljnji temeljiti kontroli so v pasjih hišah našli 8 državljanov Sirije, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo. Sirci so bili skriti v pasjih uticah, čez katere so bile naložene druge, tako, da sami iz njih niso mogli izstopiti. V hišicah so bili zelo utesnjeni, njihovo dihanje pa je bilo zaradi majhnega prostora oteženo, so sporočili s policijske uprave Maribor. Kljub visokim temperaturam so morali imeti oblečena debela oblačila, da jih ne bi poškodovali žeblji in grobe lesene površine. Z načinom prevoza je osumljeni tako povzročil nevarnost za življenje in zdravje Sircev.Osumljeni državljan Srbije bo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od treh do petnajstih let in denarna kazen.Na pojasnilo policije, kaj se bo zgodilo z begunci iz Sirije, še čakamo.