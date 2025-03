V Šiški napeto, z osebo se po grožnjah ukvarjajo pogajalec in specialci

Ljubljanske policiste so danes popoldan obvestili o sumu kršitve javnega reda in o osebi, ki ogroža svojo varnost v enem izmed stanovanj na območju Šiške.

Ob prihodu policistov jim je oseba pričela groziti in se ni odzivala na njihove pozive, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zaradi resnih sumov ogrožanja na kraju posredujejo tudi druge službe, pogajalec in specialna enota policije.

Trenutno so grožnje omejene zgolj na območje samega stanovanja, kjer se nahaja oseba. Policisti vse prosijo, da se ne približujejo mestu posredovanja, v kolikor pa se nahajajo v bližini, naj upoštevajo navodila policistov in naj se nikakor ne izpostavljajo.

Policija napoveduje, da bo javnost z novimi informacijami obvestila takoj, ko bodo znane.

Bralec: ob Celovški cesti požar

Slovenske novice navajajo, da jih je bralec obvestil o tem, da je v Šiški v stolpnici ob Celovški cesti izbruhnil požar.