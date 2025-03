Konspirator poskušal vdreti v papeževo sobo, da bi dokazal, da je ta mrtev

Dezinformacij o zdravstvenem stanju papeža Frančiška je čedalje več, pri čemer so se pojavile številne nepreverjene trditve, tudi, da je papež umrl. Lažne informacije se hitro širijo po različnih platformah družbenih medijev, kot so telegram in whatsapp, ki so postale gojišče za širjenje teh neresnic, poroča New York Times.

Eden od najbolj izstopajočih konspiratorjev Simone Basile, znan kot »8. kralj Rima«, je v svoji vlogi trash influencerja šel tako daleč, da je poskušal vdreti v bolnišnico, kjer je bil papež hospitaliziran. Skrivajoč se pod lasuljo in masko, je Basile hotel svojim sledilcem dokazati, da papeža ni tam, kar je še dodatno spodbudilo teorije zarote. Basile, nekdanji delavec v pogrebnem zavodu, je le eden izmed številnih Italijanov, ki so preplavili družbena omrežja z neutemeljenimi trditvami, da je papež umrl in da vatikanska »globoka država« skriva resnico.

Kljub prizadevanjem Vatikana, da bi z novo, bolj odprto komunikacijsko strategijo zajezili širjenje lažnih novic, se te še naprej širijo. Vatikan je začel vsak dan objavljati podrobne informacije o zdravstvenem stanju papeža, vključno s fotografijami in zvočnimi posnetki, vendar to ni bilo dovolj za skeptike. Ti še naprej verjamejo, da je resnica skrita, kar je posledica dolgoletnega prepričanja o Cerkvi kot skrivnostni instituciji.

Sveti sedež je tako že zanikal, da je papež Frančišek v prvem tednu svoje hospitalizacije v bolnišnici Gemelli sprejel kardinala Gianfranca Ghirlando. Novica se je hitro razširila in povzročila precejšnje vznemirjenje, češ da hoče papež Frančišek spremeniti pravila konklava. Prav tako se je špekuliralo, da hoče papež pojasniti pogoje svoje morebitne abdikacije ali določiti način, kako bi jo oznanil.

Malo verjetno je na primer, da bi papež spremenil pravila konklava in s tem očitno nakazal svojo željo po osebnem nadzoru nad izbiro naslednika. Takšna odločitev bi bila za mnoge nesprejemljiva in bi skoraj zagotovo ustvarila skupno fronto proti papežu Frančišku.

Prav tako se zdi malo verjetno, da bi papež v tem trenutku hotel odstopiti.

Pogosto se je govorilo o tem, da ima papež pripravljen apartma v Lateranski baziliki. Pojavila se je tudi govorica, da bi se želel vrniti v baziliko Santa Maria Maggiore, kjer naj bi imel pripravljen apartma in kjer si je izbral mesto za svoj pokop. Ne glede na papeževe namene njegovo zdravstveno stanje ne dopušča selitve iz Vatikana. Najverjetneje se bo vrnil v Vatikan, morda celo v Apostolsko palačo, kjer je vse že pripravljeno za oskrbo bolnega papeža.

Če bi se to zgodilo, bi šlo za največji paradoks njegovega pontifikata: papež, ki je zavrnil Apostolsko palačo, bi se bil zaradi svojega zdravja prisiljen vrniti vanjo.