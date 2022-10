Skupina najstnikov se je spravila nad osnovnošolca

Ljubljanska policija preiskuje pretep 13-letnika, ki ga je napadla skupina najstnikov, ki je vse skupaj tudi snemala. Posnetek napada, po katerem je žrtev obležala, je bil objavljen na družbenih omrežjih. Čeprav je oče žrtve nezadovoljen s policijskim delom, na policiji zagotavljajo, da zadevo preiskujejo.

V 19 sekund dolgem posnetku začne mladenič izmenično s pestjo desne in leve roke v glavo udarjati drugega mladeniča v svetlem oblačilu pred seboj; slednji napada nedvomno ni pričakoval, saj je imel roki sklenjeni predse, držal je jakno. Po udarcih se je napadeni začel opotekati vstran, četrti udarec napadalca je šel v prazno, a ta in njegova druščina so sledili žrtvi. Udarce napadenemu je začel deliti tudi drugi napadalec, ki se je opogumil, ko se napadeni ni branil. Tretji mladenič v črni jakni je še poskušal umiriti prva dva napadalca z dvignjenimi rokami, češ, naj se pomirita, a se nista ozirala nanj.

Drugi napadalec (s kapuco čez glavo) je v nekem trenutku objel žrtev z obema rokama in jo zalučal po tleh, nato pa prihitel bliže ter na tleh ležečega dvakrat udaril s pestjo v glavo, potem pa ga je v glavo še brcnil. Prvi napadalec se je na tleh ležeče žrtve lotil z brcami v hrbet, nato pa ga jo je za zaključek še enkrat udaril s pestjo. Takrat je eden od zraven stoječih nežno odrinil pretepača, da je žrtev končno pustil na miru.

Bolj kot udarci boli objava posnetka

Javnost je za zgodbo včeraj izvedela, ker je bil oče pretepenega nezadovoljen z informacijami o poteku preiskave, ki jih po telefonu ni dobil od policije. Zato se je obrnil na POP TV in jim povedal, da je pretepeni dobil podporo družine, sošolcev in šolske psihologinje, z dogodkom pa se ukvarjajo tudi na šoli. Pretepeni fant pa je povedal, da ga še bolj kot udarci boli posnetek napada, ki je zakrožil po družbenih omrežjih. Pretep 13-letnika je torej nekdo iz navzoče skupine tudi posnel in objavil na spletu.

Policija je pojasnila dogajanje okoli primera, katerega preiskava – po besedah Tomaža Tomaževica z ljubljanske policijske uprave – zaradi suma kaznivih dejanj poteka intenzivno ter skladno s pravili stroke: »S predmetno zadevo in naznanjenimi sumi medvrstniškega nasilja na območju Policijske postaje Ljubljana Bežigrad smo seznanjeni,« je potrdil: »V okviru predkazenskega postopka so bila že opravljena nekatera preiskovalna dejanja in zbiranje obvestil.« Med drugim so s policije poudarili: če so storilci starejši od 14 let, so mlajši mladoletniki in za svoje dejanje odgovarjajo po kazenskem zakoniku, v katerem je za skupinsko nasilništvo zagrožena kazen do treh let zapora. »Mladoletniku se lahko izreče vzgojni ukrep,« je dodal Tomaževic.

Tomaževic je pojasnil tudi komunikacijski kratki stik z očetom žrtve. Slednji je po telefonu hotel preveriti, kako poteka primer, v katerem je njegov sin potegnil kratko: »Dežurni policist svojcu po telefonu ni mogel posredovati druge informacije kot to, kdaj dotični policist dela.« Dodaja, da tudi sicer med samo preiskavo policija praviloma ne obvešča oškodovancev: »Praviloma pa je oškodovanec vedno obveščen, ko se odkrijejo osumljenci oziroma pred podajo kazenske ovadbe na sodišče,« pojasnilo zaključujejo na policiji.