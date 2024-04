Slovenca unovčevala ponaredke

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je na svojih spletnih straneh objavilo, da sta Slovenca osumljena, da sta s ponarejenimi bankovci za 200 evrov plačevala na bencinskih servisih. Dežurni tožilec ju je po aretaciji zaslišal, nato pa sodišču Bosne in Hercegovine za oba predlagal uvedbo pripora.

Kot so zapisali na spletni strani tožilstva, je bil pripor predlagan za Stefana Mariana T. K. (rojenega leta 1999) iz Ljubljane in Arta O. (rojenega leta 2003) iz Kranja, oba sta državljana Slovenije. »Osumljencema je očitano, da sta v začetku aprila v promet spravila večjo količino ponarejenih bankovcev za 200 evrov. Z njimi sta plačevala na več bencinskih črpalkah na območju občin Doboj in Prijedor,« pojasnjujejo.