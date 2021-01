Slovenec priznal konflikt s pokojnim

Policija v nemškem mestu Ravensburg, ki leži nedaleč od Bodenskega jezera, je v nedeljskem jutru prejela klic iz bližnje vasice Bayendorf. Klical je 44-letnik iz Maribora, ki od leta 2015 biva in dela v Nemčiji, sporočil pa jim je, da je v hiši, v skupni kuhinji, našel mrtvega 52-letnega sostanovalca iz Bolgarije.



»Pri žrtvi je bila odkrita vbodna rana v območju prsi,« je verjeten razlog smrti bolgarskega državljana v svojem sporočilu za javnost razkrila tamkajšnja policija, za pokojnika pa je bila odrejena sodna obdukcija. Za Delo je višji državni tožilec iz Ravensburga Karl-Josef Diehl pojasnil: »Glede na prehodno obdukcijsko poročilo vbodne rane v predelu prsi, ki je poškodovala pljuča, pokojni ni mogel povzročiti sam.« Tožilec navaja, da proti temu pričata tako silovitost vboda, kot tudi vrsta in način izvršitve poškodbe.



Mariborčana, ki je z Bolgarom bival v stanovanjski skupnosti, so sprva zaslišali kot pričo: »Šele ko je se zapletel v protislovne izjave in ko so druga (preiskovalna) spoznanja začela kazati nanj, je bil zaslišan kot obdolženec,« spremembo statusa opisuje Diehl. Daniela Baier iz ravenburške policije pa navaja: »Ni še povsem pojasnjeno, do česa je prišlo med njima.« Prav tako pa še ni znana ura smrti bolgarskega sostanovalca.



Tožilec Diehl je razkril, da je Mariborčan deloma priznal konflikt s pokojnim: »Priznal je nesoglasje s pokojnim, ne pa tudi, da ga je zabodel. Pri tem je treba izvesti dodatne poizvedbe do ugotovitve točnega poteka dejanja.« Baierjeva je dejala, da so preiskovalci tudi včeraj poskušali do podrobnosti dognati ozadje smrti ter odgovoriti na številna vprašanja in dvome, toda: »Trenutno še vedno ocenjujemo sledi na prizorišču, in tudi te kažejo na to, da je 44-letnik storilec.«



Slovenec med svojim dosedanjim bivanjem in delom v Nemčiji (opravljal je službo negovalca v zvezni deželi Bavarski) ni izstopal, naredil je le en prometni prekršek. Tokrat pa se je po klicu in zaslišanjih znašel za zapahi. Policija pojasnjuje: »Samo zato, ker se je sum okrepil, smo ga priprli«. Šele po koncu preiskave in vložitvi obtožnice pa bo jasno, katerega kaznivega dejanja bodo obdolžili Slovenca: za uboj je po nemškem kazenskem zakoniku predvidena večletna zaporna kazen. Če bo spoznan krivega za umor, pa je lahko kazen tudi dosmrtni zapor.

