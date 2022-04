Slovenec v Zadru streljal na policiste

V trajektnem pristanišču Gaženica v Zadru se je pri enem od bencinskih servisov ponoči odvijala drama, je poročal Večernji list. Po do zdaj znanih ugotovitvah je bil 44-letni Slovenec na poti v Črno goro, ko se je po nakupih ustavil na bencinski črpalki.

Zgodilo se je v času, ko so zaposlene že zaključevale službo: Slovenec je pograbil karabinko – lovsko puško in se za osem ur utaboril pred bencinsko črpalko, policijsko poročilo povzema hrvaški medij.

»Policistka je šla mimo črpalke in sedečega moškega vprašala, kaj počne. Ta je zakričal F... the police in streljal v morje. Nato je moški več kot desetkrat streljal v smeri policije. Posredovale so tudi specialne enote iz Splita in Luškega. Stik smo vzpostavili tudi s slovensko policijo in od njih izvedeli za težave, ki jih ima ta moški, zato smo bili zelo previdni. Po osmih urah pregovarjanja se je le odločil predati,« je povedal policijski vir za Večernji list. Po poročanju Televizije Slovenija je bil v akciji lažje ranjen policist.

Na terenu je bil tudi načelnik zadrske policijske uprave Antun Dražina, ki je potrdil, da je Slovenec streljal na policiste. Po filmskih prizorih so napadalca okoli 6.45 policisti obvladali in ga najprej odpeljali v bolnišnico, nato pa še na policijo v Zadru.