Slovenec vlamljal na Avstrijskem

Na območju južne Štajerske, ki se razteza neposredno za našo severno mejo, so od obdobja pred dnevom mrtvih našteli številne vlome v parkirana vozila, pa tudi kraje iz nezaklenjenih avtomobilov.

Vzorec je bil podoben, poročajo policisti avstrijske Štajerske: največkrat je neznanemu storilcu (oziroma storilcem) uspelo razbiti stranska stekla na vozilih pred pokopališči ter drugimi kraji, nato pa so s seboj odnesli torbice in denarnice, ki so jih lahkomiselne Avstrijke in Avstrijci pustili v svojih osebnih vozilih. Kot poročajo, naj bi škoda znašala nekaj deset tisoč evrov.

Skupaj so v obdobju dobrih dveh mesecev našteli 15 vlomov v vozila, še en ponesrečeni poskus tovrstnega dejanja, štirikrat pa tatovi izpraznili nezaklenjene avtomobile. Toda avstrijske policijske inšpekcije iz avstrijske Radgone ter z območja Lipnice so združile svoja spoznanja, policisti v civilu so začeli nadzirati in preiskovati s pomočjo intervencijske skupine za bolj proti uličnemu kriminalu, ki pa sprva niso imeli uspeha.

Toda, kot so sporočili pred dnevi, jim je uspelo prijeti storilca. Po vlomu pred pokopališčem v Gnasu, ki je od slovenske meje oddaljeno 30 kilometrov, je bila o tem hitro obveščena policija. Patruljno vozilo je izsledilo vozilo storilca s slovenskimi registrskimi tablicami deset kilometrov po začetku bega in navkljub poskusom, da bi se voznik izognil policijskemu zaustavljanju, mu to ni uspelo.

Preiskovalci policijske inšpekcije iz avstrijske Radgone in z lipniškega konca so prevzeli nadaljnjo preiskavo, pri čemer jim je izdatno pomagal 32-letni ubežnik oziroma vlomilec in tat iz Slovenije. »Pri preiskavi vozila storilca so policisti odkrili in zavarovali številne osebne dokumente in tudi ukradene predmete. Ti predmeti so bili mogoče povezani z več prej naštetimi kaznivimi dejanji,« so v poročilu zapisali avstrijski policisti.

To pa ni bilo vse, kar so preiskovalci izbrskali v vozilu 32-letnika: našli so tudi dve napolnjeni plašilki, pa raznovrstne pripomočke za vlamljanje ter rute z izrezi za oči. Ti predmeti so seveda sprožili nova vprašanja avstrijskih preiskovalcev, ki upajo, da bodo lahko z njihovo pomočjo pojasnili še druga, doslej neraziskana kazniva dejanja v južnem delu avstrijske Štajerske.

Slovenec je policistom priznal številna dejanja, po odredbi državnega odvetništva v Gradcu pa so ga poslali v pripor Jakomini v glavnem mestu avstrijske Štajerske. Kot je pojasnila Heidelinde Weghofer z deželnega policijske direkcije Štajerske, čaka 32-letnika večletna zaporna kazen.