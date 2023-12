Slovenskega ubežnika aretirali v BiH

Za 33-letnega ubežnika Mladena Samardžijo, ki ima tako bosansko kot slovensko državljanstvo, je vsaj za zdaj konec brezskrbnega življenja na svobodi. Enemu najbolj iskanih kriminalcev v Evropi so včeraj lisice nadeli na Jahorini v BiH, poročajo tamkajšnji mediji.

V posebni akciji so sodelovali pripadniki direktorata za organizirani kriminal notranjega ministrstva (Mup), Policijske uprave Vzhodno Sarajevo, Specialne protiteroristične enote Mupa Republike Srbske, celotna preiskava pa je potekala ob podpori Europola. V okviru operacije Tokio so organi pregona zasegli tudi kilogram kokaina, osem tisoč konvertibilnih mark (okoli štiri tisoč evrov), 122.580 evrov, štiri pištole, prenosni računalnik, več mobilnih telefonov, manjšo količino marihuane, 20 kosov streliva in več vozil, piše na spletni strani Mupa Republike Srbske.

Samardžija je bil že dlje časa na begu pred slovenskim pravosodjem, saj je za njim razpisana tiralica zaradi vpletenosti v organizirani kriminal. Je tudi na seznamu 50 najbolj iskanih ubežnikov Evropske unije na strani eumostwanted.eu. Ubežnika, ki ga poznajo tudi pod vzdevkom Maki, je policija že drugo leto zapored uvrstila na Europolov seznam najbolj iskanih evropskih kriminalcev. Ob tiralici je zapisano, da gre za nevarno osebo.

Po navedbah Europola je Samardžija v Sloveniji obtožen članstva v mednarodni kriminalni združbi, ki je delovala v okviru večje hudodelske združbe iz Črne gore, znane pod imenom Kavaški klan. Preko komunikacije sky naj bi usklajeval ravnanje z nezakonitimi drogami in denarjem ter njihovo dostavo in novačil nove člane kriminalne združbe. S svojimi kaznivimi dejanji je nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist.

Samardžija je bil aretiran že lani na Palah, ko so v njegovem vozilu našli 58.400 evrov gotovine in štiri mobilne telefone, ki so bili skupaj z avtomobilom začasno zaseženi. Že takrat je bilo jasno, da je eden najbolj iskanih ubežnikov, a so ga izpustili, saj ga je dvojno državljanstvo varovalo pred izročitvijo Sloveniji. Po navedbah organov pregona Republike Srbske je Samardžija po begu v BiH nadaljeval svoje aktivnosti. Na podlagi preiskave so dokumentirali prevoz in prodajo več kot 40 kilogramov kokaina in pol kilograma heroina.

Pred desetletjem se je Samardžija znašel v primežu policistov, ki so pod delovno kodo Očistimo Slovenijo razbili eno največjih slovenskih mafijskih združb za tihotapljenje drog. Na kranjskem sodišču se je pokesal ter bil obsojen na dve leti in pol zapora.