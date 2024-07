Slovenski ekipi pilotov označujejo za junake

V nadaljevanju preberite:

Posadki slovenskega vojaškega in policijskega helikopterja sta prejšnji teden v Severni Makedoniji, kjer so divjali obsežni požari, opravili zelo veliko in dobro delo. Le trideset minut je preteklo sredo sedmerico Makedoncev, v kateri je bil tudi župan tamkajšnje občine Novo Selo Gjorge Božinov, najverjetneje ločilo od smrti. Znašli so se namreč v ognjenem obroču na planini Ogražden na vzhodu države.