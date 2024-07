V mestih bo zelo vroče, rešitev so drevesa in voda

V nadaljevanju preberite:

Kar 55 odstotkov prebivalstva planeta, do leta 2050 jih bo že 68 odstotkov, živi v mestih, kjer pa podnebne spremembe prinašajo dodatne težave. V zadnjem času so začeli krožiti zapisi podnebnih skeptikov, da smo pozabili, kako vroče je bilo že pred desetletji, kar pa je spodbudilo tudi objave realnih podatkov. Ti kažejo, da imamo v povprečju več vročih dni in tudi več vročih noči kot nekoč, neurja pa so močnejša. Za mesta to ni dobra novica.

Na to, da je na asfaltu in betonu tudi za 15 stopinj bolj vroče kot na zelenicah in pod drevesi, je opozorila že evropska okoljska agencija. Drugi opozarjajo, da smo od leta 1970 izgubili še 35 odstotkov mokrišč, tudi zaradi širjenja urbanizacije.