Pred tragedijo ni storila niti prekrška

O prometni nesreči s hudimi poškodbami v kraju Dolga Poljana v občini Ajdovščina so novogoriški policisti poročali 18. avgusta 2023. Štiriinsedemdesetletni mopedist, ki ga je oplazila 77-letna voznica osebnega avtomobila V. N., je štiri mesece po nesreči umrl, povzročiteljica pa je morala na zatožno klop novogoriškega okrožnega sodišča. S tožilstvom se je pogodila za pogojno kazen.

Tistega petka je 74-letni domačin vozil po lokalni cesti, za njim pa je z avtom pripeljala 77-letnica. Ko je voznik s smernikom nakazal, da bo zavil levo, in se začel premikati proti sredini vozišča, ga je začel avtomobil prehitevati. Mopedista je oplazil, ta je padel in se hudo ranil. Odpeljali so ga v šempetrsko bolnišnico in tam so ugotovili, da je utrpel udarec v glavo, poškodbe reber in stegnenice. V bolnišnici je staknil pljučnico, ki je vodila v sepso. Sredi decembra je umrl.

Policisti so že po nesreči proti ženski vložili kazensko ovadbo, tožilci pa so jo obtožili povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Na nedavnem predobravnavnem naroku je tožilstvo po poročanju Primorskih novic vložilo sporazum o priznanju krivde, sodnica Tamara Birsa pa ga je sprejela. Državna tožilka je v skladu s sporazumom predlagala, naj V. N. izreče pogojno kazen leto in dva meseca zapora z dveletno preizkusno dobo ter stransko kazen prepovedi vožnje vozil kategorije B.

Ob tem je upoštevala olajševalne okoliščine, denimo nekaznovanost voznice avtomobila, tako za kazniva dejanja kot za prekrške. V dobro ji je štela tudi priznanje krivde in dejstvo, da nesrečo obžaluje. Po dogodku je tudi vzpostavila stik s sorodniki pokojnega.

Zagovornica je pripomnila, da se je klientka odločila, da ne bo šla na zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja, saj glede na svojo starost ne bo več vozila.

Sodnica je nato izrekla kazen, kot jo je predlagalo tožilstvo, Primorki pa je izrekla tudi dveletno prepoved vožnje avtomobilov. V kratki obrazložitvi sodbe je pojasnila, da je dogovorjena sankcija ustrezna in v zakonskem okviru. Kot olajševalni okoliščini je tudi ona omenila obtoženkino obžalovanje in dejstvo, da je vzpostavila stik z mopedistovimi svojci.

Dodala pa je, da je v prometu dovolj že majhna nepozornost, prekratka varnostna razdalja ali kaj podobnega, da se zgodi nesreča. Pri sodbi je upoštevala še to, da V. N. v dolgi vozniški karieri ni bila kaznovana niti za prekršek – vse do usodnega srečanja z mopedistom.