Sojetnik ga je lažno ovadil kot naročnika štirih umorov

Davor Fendre je 13. maja 2015 odslužil štiriinpolletno zaporno kazen. V trenutku, ko je zapuščal zapor, pa so ga aretirali in znašel se je v priporu, saj ga je dvojni morilec Jožef Kovač obremenil, da mu je naročil štiri umore. Toda Fendre je bil za to kaznivo dejanje oproščen in zdaj za 346 dni nezakonitega pripora toži državo. Zahteva 75.000 evrov odškodnine.