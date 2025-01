Najmanj 229 šol in vrtcev je dobilo sporočilo z grožnjami

Najmanj 229 slovenskih šol, tako osnovnih kot srednjih, in vrtcev je danes dobilo po elektronski pošti sporočilo z grožnjami. Kot so sporočili s policije, so se na grožnje takoj odzvali in po prejemu sporočil zbrali obvestila ter izvedli vse potrebne ukrepe. Po do zdaj zbranih informacijah gre za generirana elektronska sporočila, ki so bila zaznana tudi že v nekaterih drugih državah, nazadnje na Madžarskem.

Policija je po doslej zbranih obvestilih ocenila, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko.

Kot je v izjavi za javnost pojasnil predstavnik policije, so stopnjo resnosti označili za nizko zato, ker se sporočilo ni nanašalo na točno določeno šolo, ker v grožnji ni bilo bolj specifičnih informacij o lokaciji itd. Prav tako so se za nizko stopnjo tveganja odločili zato, ker so podobna sporočila dobile tudi šole v tujini, pa ni bilo posledic. Da bi lažje našli osumljenca, bodo sodelovali tudi s kolegi iz tujine, je v izjavi pojasnil Primož Ogrinc z generalne policijske uprave (GPU).

Pridobili smo primer grožnje, v kateri t. i. pošiljatelj Bojevnik med drugim grozi, da bo »za vsako kapljico nedolžne krvi, ki jo prelijete v naših deželah, na tisoče vaših otrok padlo mrtvih na tla«.

Navodila glede pouka so bila po Ogrinčevih besedah enaka za vso Slovenijo, so se pa določene šole odločale po svoje in odpovedale pouk.

O grožnjah je policija seznanila tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je o ugotovitvah že obvestilo javne vzgojno-izobraževalne zavode v Sloveniji. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj bosta danes ob 11.45 podala skupno izjavo za javnost v zvezi z današnjo varnostno grožnjo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Kot so za STA pojasnili posamezni starši, so grožnje med drugim prejeli v vrtcu in osnovni šoli v Preddvoru, Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta v Ljubljani in Osnovni šoli Šmihel. Po navedbah vodstva šole v Šmihelu so dobili pismo, da je podtaknjena bomba. Vse učence in zaposlene so evakuirali iz šole, stavbo pa so pregledali policijski tehniki.

Po informacijah Dela so bile grožnje z bombami tudi v Pomurju, in sicer med drugim na DOŠ Lendava in OŠ Genterovci, kjer je lendavski župan Janez Magyar po posvetu z obema ravnateljicama odredil evakuacijo.

Da so zjutraj osnovne šole in vrtec po elektronski pošti prejeli grožnjo o možni uporabi eksplozivnih sredstev, je sporočila tudi ptujska županja Nuška Gajšek. Kot je povedala, so takoj evakuirali učence in zaposlene.

»Na terenu so policija in gasilska društva, ki izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ter pregled območja. Zadeve so pod nadzorom, vse pristojne institucije bodo ustrezno poskrbele za varnost otrok in mladostnikov,« je dodala.

Prav tako so grožnjo prejeli v vrtcu v Štorah, kamor je že prišla celjska policija in zaradi nizke stopnje nevarnosti priporočila, da vse aktivnosti potekajo normalno.

Na Osnovni šoli Sevnica so se po besedah ravnatelja Aleša Tuhtarja odzvali zelo hitro, ko na šoli še ni bilo veliko otrok, pravočasno so lahko proti domu obrnili tudi avtobuse z okoli 350 otroki ter o dogodku obvestili starše. »V roku pol ure so bili vsi učenci doma,« je povedal za STA.

Policija je šolo pregledala in ni odkrila ničesar sumljivega, s šolskega ministrstva pa so jih medtem že obvestili, da bodo danes poslali navodila, kako naprej.

»Panike med otroki nismo delali, obveščanje pa je bilo zgledno. Takoj sem prejel klic župana, direktorica zdravstvenega doma nam je ponudila pomoč psihologa,« je dodal ravnatelj sevniške šole, kjer je za danes pouk odpovedan, v torek pa pričakujejo normalno nadaljevanje učnega procesa.

Ukrepi šol so torej različni, nekatere so za danes pouk odpovedale, ponekod pa so se učenci vrnili v šole. Kot navajajo starši, so jim ravnatelji sporočili, da je šola dobila obvestilo, ampak da je bila zjutraj v šoli policija in je vse pregledala, tako da pouk poteka normalno.