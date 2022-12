Stanovanja sta kupovala z umazanim denarjem

V nadaljevanju preberite:

Ljubljančana Dragan Kovjenić in Radmila Radovanović, lastnika več nepremičnin v Ljubljani, sta ostala brez treh stanovanj. Kot je za okrožnim sklenilo višje sodišče, izvira denar, s katerim sta kupovala nepremičnine, iz prepovedane trgovine z mamili, s katero se je po ugotovitvah kazenskega sodišča ukvarjal njun sin Uroš Kovjenić. Odločitev sodišča, da gre za premoženje nezakonitega izvora in da ugotovljeno nesorazmerje med imetjem in prijavljenimi dohodki znaša 266 tisočakov, je tako pravnomočna.