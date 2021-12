Starša dveh otrok sta v Avstrijo tihotapila mamila

V nadaljevanju preberite:

Na deželnem sodišču v Celovcu se je začelo sojenje slovenskemu paru, obtoženemu, da sta k našim severnim sosedom tihotapila mamila. Saša Gavrić sicer prizna vpletenost, a ne v celoti, njegova partnerka Jasmina pa jo zanika.

Postopek so na tamkajšnjem sodišču opisali skopo: »Tri odrasle osebe bremenijo, da so na različne načine z dobičkom prodale do 9638,3 grama heroina in drugih prepovedanih drog.« Avstrijski novinarji, ki so spremljali postopek, pa so razkrili, da gre za par iz Slovenije, ki ima dva otroka. Septembra so prijeli 34-letnega Tržičana Sašo Gavrića in enako staro partnerko Jasmino, in sicer na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdala prav Avstrija.