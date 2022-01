Strelec na univerzi v Heidelbergu ranil več ljudi

Na območju univerze Heidelberg na jugozahodu Nemčije je danes prišlo do streljanja, v katerem je bilo ranjenih več ljudi. Strelec, ki naj bi bil študent, je v eni od predavalnic s strelnim orožjem ranil več ljudi, je sporočila policija, ki je še navedla, da je napadalec mrtev.

Kasneje so sporočili, da je umrla ena oseba, tri pa so ranjene. Do napada je prišlo, ko je storilec v eni od predavalnic začel streljati. Po dejanju si je sodil sam. Strelec je v predavalnici medicinske fakultete, kjer je v času napada potekalo predavanje, začel streljati in pri tem ranil štiri ljudi. Eden od njih je bil v življenjski nevarnosti in je kasneje podlegel poškodbam, navaja dpa.

Storilec naj bi po dejanju storil samomor. Za zdaj ne kaže, da bi bil napad politično ali versko motiviran. Pri sebi naj bi imel več kosov orožja. Policija identitete napadalca, ki naj bi deloval sam, za zdaj ni razkrila.

Univerza Heidelberg je bila ustanovljena leta 1386 in velja za najstarejšo nemško univerzo ter eno najstarejših v Evropi. Sestavlja jo več univerzitetnih kampusov, ki se nahajajo v različnih predelih slikovitega mesta Heidelberg z okoli 160.000 prebivalci.