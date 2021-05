Streljal naj bi, ker ni bil zadovoljen z obravnavo

V nadaljevanju preberite:

Skoraj pet let po strelskem pohodu v izolski splošni bolnišnici, v katerem so umrli trije ljudje, še en policist pa je bil hudo poškodovan, so Maša Šukunda, vdova ustreljenega urologa Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja, in njuna mladoletna sinova blizu poravnave z bolnišnico. Ta naj ne bi zagotovila varnega delovnega okolja.