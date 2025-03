Po spletu zakrožil posnetek pridržanja, policija uvedla strokovni nadzor

Na policiji poteka strokovni nadzor nad ravnanjem policistov, ki so v ponedeljek v Ljubljani uporabili prisilna sredstva za pridržanje moškega, ki je bil po navedbah policije pod vplivom psihoaktivnih snovi. Posnetek dogajanja je zakrožil po družbenih omrežjih, skupaj z očitki o čezmerni uporabi sile.

Na omenjenih posnetkih je med drugim videti, kako policisti prisilno zadržujejo moškega na tleh.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal predstavnik za odnose z javnostjo Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic, so policisti v ponedeljek v dopoldanskem času na območju Bežigrada ukrepali proti moškemu zaradi posedovanja prepovedane droge.

»Moški, ki je bil vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi, se je v postopku uprl in s kraja zbežal. Policisti so ga kmalu potem v bližini prijeli, proti njemu so uporabili prisilna sredstva in izvedli nadaljnje postopke,« je pojasnil.

Prijeto osebo so za čas izvedbe policijskega postopka zadržali, nato pa izpustili na prostost.

Policisti so v ponedeljek za Bežigradom ukrepali proti moškemu zaradi posedovanja prepovedane droge. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dodal je, da je tako uporaba prisilnih sredstev kot tudi celoten policijski postopek predmet odrejenega strokovnega nadzora, zato drugih podrobnosti o dogajanju ni mogel podati.

Med drugim na posnetku eden od policistov po koncu postopka drgne ob rob zida z roko, ki je okrvavljena, pri čemer ni razvidno, ali se je želel samopoškodovati ali se je poškodoval med postopkom. Tomaževic tega danes ni želel komentirati, saj bo tudi to predmet postopka.

Je pa poudaril, da imajo v policiji zgrajen sistem notranje kontrole in mehanizme, kjer se vsa morebitna odklonska ravnanja temeljito in v celoti preiščejo. »Vsekakor mora biti policija za zgled širši javnosti, policisti morajo imeti visoko stopnjo integritete, zato bomo storili vse, da se v celoti razjasnijo vse okoliščine tega konkretnega postopka,« je še poudaril Tomaževic.