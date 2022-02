Sum zlorabe v cepilnem centru

V cepilnem centru ZD Ljubljana so pri cepljenju proti covid-19 ugotovili sum zlorabe in ga prijavili policiji. Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana pred cepljenjem vsakdo izpolni in podpiše vprašalnik o zdravstvenem stanju in izjavo o privolitvi v cepljenje. Ob koncu cepljenja vsak cepilna skupina koordinatorju cepljenja odda vprašalnike in na mapo zapiše njihovo število.

A ko je ena izmed cepilnih ekip ob zaključku cepilnega dne na oddani mapi navedla za tretjino večje število vprašalnikov od preostalih ekip so preverili dejansko število vprašalnikov v mapi in ugotovili odklon med prejetimi vprašalniki in zapisanim številom vprašalnikov na mapi te cepilne ekipe.

Ker cepilna ekipa ni znala pojasniti odklona so cepilni center zaprli, zavarovali vso dokumentacijo, zaposlenim onemogočili dostop in zaustavili proces cepljenja.

Ko so preiskali vso dokumentacijo, ne da bi odkrili manjkajoče vrpašalnike, se je pojavil sum, da bi lahko šlo za zlorabo. Preverili so še druge cepilne ekipe, a pri njih odklonov ni bilo, zato so dodatno preverili še dva druga cepilna dneva, ko je bila prisotna tudi oseba odgovorna za odklon in pri njej ponovno ugotovili odstopanja. Skupno je na preverjene termine manjkalo 73 vprašalnikov, so sporočili iz Zdravstvenega doma.

Sum zlorabe so prijavili policiji in odredili izredni strokovni nadzor, osumljena oseba pa ni več zaposlena v zavodu, so sporočili.