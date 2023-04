Svetovalka za poslovni razvoj obsojena na tri leta in tri mesece zapora

Svetovalka za osebni in poslovni razvoj Martina Veseljko, povezana s sekto Happy happy (Srečen srečen), je bila zaradi goljufije obsojena na tri leta in tri mesece zapora. Ogoljufanima tečajnicama mora povrniti dobrih 167.000 evrov. Na sodišču je trdila, da je bila zavedena in da je žrtev ona, poročajo mediji.

Veseljkova je na sodišču trdila, da ni šlo za goljufijo in da je bila zavedena, ko je od dveh svojih tečajnic pred leti izvabila približno 174.000 evrov. Po prepričanju tožilstva, ki mu je pritrdilo tudi sodišče, jima je razlagala, da jih bo vložila v posel z nekimi Švicarji oziroma na švicarski banki in da bosta bajno zaslužili, kar se ni zgodilo. Nista dobili povrnjenega ne vložka ne obresti, razen skupno slabih 8000 evrov, poroča časnik Dnevnik.

Veseljkova žrtev manipulacije?

Veseljkova je vztrajala, da ji je za posel povedal duhovni vodja skupine, nekdanji vrhunski namiznoteniški igralec Saša Ignjatović, ki mu je denar tudi predala. Šele v priporu je dojela, da jo je Ignjatović, ki zdaj že nekaj let živi v Dominikanski republiki, zmanipuliral, da so jo on in njegov ožji krog zavedli, izkoristili in zlorabili. Zagovornik Rok Petrič je, tako kot njegova klientka, zatrdil, da je bila žrtev manipulacije.

Tožilec Boštjan Valenčič ji je medtem očital, da je izkoristila zaupen odnos, ki ga je kot voditeljica tečaja za osebno in duhovno rast vzpostavila s tečajnicama, kasneje pa izkoristila njuno stisko in ju začela nagovarjati, da bi vložili denar v bančno garancijo v švicarski banki. Zatrjevala je, da gre za varen posel, ki prinaša visoke dobičke, ter da je tudi sama vložila toliko denarja, da bo preskrbljena do konca življenja. Denar za posel je medtem jemala tudi od drugih ljudi.

Sodišče jo je po izreku sodbe izpustilo iz pripora, ker tožilec predloga o podaljšanju pripora ni podrobno obrazložil. Tožilec je po sodbi ponovno predlagal pripor. Dejal je, da Veseljkova upnikom dolguje skoraj 1,2 milijona in da je tudi že v preteklosti, čeprav je bila proti njej vložena obtožnica, nezakonito ravnanje nadaljevala, dokler je niso priprli. Sodišče mora o priporu odločiti v 24 urah, še piše Dnevnik.