Obljubljala je, da bo oplemenitila denar

Ljubljančanka Martina Veseljko, 50-letnica, ki se predstavlja kot osebna terapevtka in svetovalka za osebni in poslovni razvoj, je že od februarja v priporu. Obtožena je dveh goljufij, skupaj težkih okrog 180.000 evrov. Klju sklenjenemu sporazumu o priznanju krivde pa ji bodo zdaj sodili.

Želite prepoznati vse modrosti in ključe za življenje v ravnovesju in izobilju na vseh področjih, v odnosih, partnerstvu, poslovni poti in zdravju? Bi radi razumsko razumeli svoj ego, um, občutke in čustva? Kako praktično in zavestno uravnovesiti svoje telo in duha? Če verjamete v podobne reči, vam bojda lahko pomaga Martina Veseljko, ki svoje storitve opisuje na spletni strani svobodno življenje. A očitno je bila očitno ena od njih tudi lažno obljubljanje, da zna oplemenititi denar.