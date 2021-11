Tat bi se z letalom hitro lahko ponesrečil

V nadaljevanju preberite:

Ko je 3. avgusta lani z letališča pri Podčetrtku prišla novica, da so neznanci poskušali ukrasti letalo, mnogi niso verjeli, da jih bo policija sploh kdaj odkrila. A se je to zgodilo in tožilstvo je zoper domnevnega storilca pred kratkim vložilo obtožnico. Po nekaterih ocenah bi za letalo na trgu lahko dobili okoli 50.000 evrov.