Podtalni požar na Žabijskem vrhu se še širi, intenzivna intervencija znova jutri

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin obveščajo vse občane, pohodnike in sprehajalce, da bodo jutri, 26. junija, skozi celoten dan ponovno intenzivno gasili podtalni požar na Žabijskem vrhu. Ta kljub preteklim intervencijam ponovno tli in se postopoma širi.

Dim so na težko dostopnem pobočju Žabijskega vrha opazili že pred dobrim tednom, minuli torek. Zatem so z brezpilotnim letalnikom potrdili aktivno žarišče, nakar se je na lokacijo požara povzpela skupina gasilcev in delno podtalni požar prekopala. Najverjetneje ga je povzročila strela.

Minule dni so poročali o novih intervencijah in tudi jutri bodo na terenu gasilci, ki bodo gasili posamezna žarišča in čistili požarišče. Območje bodo dodatno preletavala tudi letala air tractor in helikopter, ki bodo izvajali gašenje iz zraka.

»Vsem sprehajalcem, pohodnikom in občanom je dostop na območje prepovedan, saj gre za nevarno območje z aktivnim požarom in letalskim gašenjem. Prosimo vas, da dosledno upoštevate navodila gasilcev in se območju v celoti izogibate,« še sporočajo.