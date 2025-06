Vpogled v vohunski dosje, ki je Izrael pripeljal v vojno

V nadaljevanju preberite:

Ko je Izrael 13. junija začel vojno proti Iranu, je to storil na podlagi obveščevalnih podatkov, ki so po njegovih trditvah dokazovali, da je Iran dosegel »točko brez vrnitve« v svojem prizadevanju za jedrsko orožje. Nekatere podrobnosti so že znane, nekatere pa so nove. Te trditve sprožajo razprave, saj so obveščevalne službe nekaterih zahodnih držav previdne glede neposrednosti iranske grožnje, hkrati pa so opazni znaki razhajanj znotraj administracije predsednika Donalda Trumpa.