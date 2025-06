Zaradi vročine rdeče opozorilo za velik del Hrvaške

Hrvaška je vstopila v vročinski val, ki bo sodeč po pričakovanjih meteorologov najresnejši doslej v letošnjem letu. Kot navaja portal Slobodna Dalmacija, ki se sklicuje na državni hidrometeorološki zavod DHMZ, so danes ob 14. uri najvišjo temperaturo, 35,4 stopinj Celzija izmerili v Požegi v Slavoniji, v Splitsko-dalmatinski županiji pa 34,9 v Imotskem. A najhujša vročina šele prihaja.

DHMZ je najvišje, rdeče opozorilo zaradi vročine za jutrišnji dan objavil za zagrebško, karlovško in osiješko regijo, opozarjajo tudi na možnost neviht in prehodno močan veter.

Pričakujejo, da bi lahko temperature ponekod segle celo do 40 stopinj, navaja Slobodna Dalmacija. Opozarjajo, da so lahko takšne temperature smrtno nevarne, zato jih ne kaže podcenjevati.

Južneje na Hrvaškem, kjer niso razglasili rdečega opozorila, pa bo Dalmatinke, Dalmatince in turiste preizkušala kombinacija vrčine in močne burje. Slobodna Dalmacija opozarja še na kombinacijo visokih temperatur in zelo suhega zraka, saj se bo vlažnost zraka spustila do 30 odstotkov. To seveda stopnjuje tudi nevarnost za požare.

V Sloveniji jutri pričakujejo do 37 stopinj

FOTO: Foto Arso

Arso tudi za Slovenijo napoveduje veliko toplotno obremenitev. Najizrazitejša bo danes in jutri, nato bo, razen na Primorskem, prehodno nekoliko popustila.

Arso je za celotno območje države vse do nedelje razglasil oranžno opozorilo tako zaradi visokih temperatur kot požarne ogroženosti.

Jutri bo večinoma sončno, zelo vroče in do večera suho. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Po vsej Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. V četrtek zvečer in v noči na petek bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte.