Tovornjakar izsilil prednost pred motoristom

V četrtek, 18. junija lani, je v prometni nesreči v Vučji vasi, nedaleč od Križevcev pri Ljutomeru, umrl 31-letni motorist, zaradi povzročitve prometne nesreče pa se na murskosoboškem okrožnem sodišču zagovarja voznik tovornjaka Samir Čuljak iz Srbije.



Sodnica okrožnega sodišča Murska Sobota Natalija Goldinskij Husar je za Čuljka razpisala predobravnavni narok, saj ga je želela pobarati, ali se čuti krivega za smrt 31-letnega motorista iz Prlekije. Toda od tega ni bilo nič, kajti Čuljak je sodišče obvestil, da se s tožilstvom v Murski Soboti »pogaja o priznanju delne krivde v zameno za alternativno prestajanje kazni«. Šlo naj bi za družbenokoristno delo, in zato naj bi si Čuljak urejal bivanje v Sloveniji ter si menda išče tudi službo, kazensko sankcijo pa bi izvajal zunaj delovnega časa. In ko bo vse dogovorjeno, se bo sodnica odločila, ali so izpolnjeni pogoji za končanje postopka že na predobravnavnem naroku.



Policiste so o prometni nesreči, ki se je zgodila zunaj naselja Vučja vas pri uvozu na pomursko avtocesto v smeri Murska Sobota–Maribor, tistega junijskega dne obvestili ob 16.25. Trčenje med motoristom in tovornjakom je bilo tako silovito, da je motorist obležal na cestišču in zdravnik je lahko samo potrdil njegovo smrt. »Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da se je voznik tovornega vozila, državljan Srbije, pripeljal iz Radencev in zavijal levo na avtocesto v trenutku, ko se je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 31-letni voznik motornega kolesa in trčil v tovorno vozilo,« so takrat sporočili z murskosoboške policijske uprave.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji