Tovorno vozilo ob vzvratni vožnji do smrti povozilo moškega

Danes ob 9.52 uri so policiste obvestili o hudi prometni nesreči na Cankovi, ki je bila usodna za moškega, starega 68 let. Do nje je prišlo ob vzvratni vožnji tovornega vozila, ki je moškega povozilo na dvorišču med Kmetijskim centrom in regionalno cesto, je sporočila Suzana Rauš s Policijske uprave Murska Sobota.

Poškodbe so bile tako hude, da je moški umrl na kraju nesreče. Policisti in kriminalisti so na kraju dogodka opravili ogled skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem. Okoliščine nesreče še ugotavljajo.