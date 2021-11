Tožilstvo še izterjuje nezakonito imetje

V nadaljvanju preberite:

Po izdaji odločbe ustavnega sodišča, ki je julija 2018 razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Zopni) in odločilo, da se ta ne sme uporabljati za primere, ko so bila kazniva dejanja storjena pred uveljavitvijo tega zakona novembra 2011, je specializirano tožilstvo do srede septembra vložilo 12 tožb v skupnem znesku štiri milijone 469.183,37 evrov, in sicer zoper 22 fizičnih in štiri pravne osebe.