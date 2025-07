Pogačar je bil na preži, Roglič padel v vetrovno past

Na Touru ni lahkih etap, to kolesarsko pravilo je potrdila tudi uvodna preizkušnja 112. dirke po Franciji, v kateri smo kljub ravninskemu prerezu videli toliko drame kot v pravi gorski etapi. V njej se je dobro znašel Tadej Pogačar (UAE), ki je v cilj prikolesaril v zmagoviti skupini na čelu s prvim nosilcem rumene majice Jasperjem Philipsnom (Alpecin Deceuninck), nekoliko slabše pa Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Tako kot Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) je nepričakovano izgubil 39 sekund.

Hektično in kaotično sta bili pogosto izgovorjeni besedi v napovedih pred 184,9-kilometrsko preizkušnjo s štartom in ciljem v Lillu. In te napovedi so se uresničile, na cestah severne Francije so se v težavah znašli številni kolesarji. Zaradi bolečih padcev se je Tour, še preden se je dobro začel, končal za dva odlična kronometrista, Flippa Ganno (Ineos) in Stefana Bisseggerja (Decathlon AG2R). Lenny Martinez (Bahrain Victorious), na papirju prvi francoski adut za boj za vrh v skupnem seštevku, pa je zaostal venomer, ko so na čelu glavnine močneje pritisnili na pedale. V cilj je prikolesaril kot zadnji, 9:11 za belgijskim zmagovalcem etape.

Slavje Philipsna, ki je dobil svojo 10. etapo na Touru, predlani pa je osvojil tudi zeleno majico, je bilo pričakovano, ne pa način, s katerim si ga je prikolesaril. Ni odločal šprint glavnine, temveč boj med tistimi, ki so 17 kilometrov pred ciljem prestali vetrovno selekcijo.

Ekipa Visma Lease a Bike Jonasa Vingegaarda je tedaj močno potegnila v stranski veter in karavana se je raztrgala na več delov. V ospredju je ostalo okoli 30 kolesarjev, med katerimi sta bila tudi Pogačar in Luka Mezgec (Jayco Alula). Ne pa tudi Roglič in še en kandidat za uvrstitev na oder za zmagovalce 27. julija v Parizu Evenepoel.

Primož Roglič je z rdečimi biki zaostal za zmagovito skupino. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Čeprav so se njuni pomočniki podali v lov, ospredja dirke nista več videla. Vodilna skupina je bila premočna, nekaj časa je v njej tempo narekoval tudi Pogačarjev pomočnik Tim Wellens. A Pogija tokrat etapna zmaga ni zanimala, temveč leto, da je varno prikolesaril v cilj in ni izgubil nič časa proti Vingegaardom, ki sta v cilj pridrvela na 18. in 20. mestu.

Malo za njima, na 26. mestu, je bil Mezgec, ki se je ob odsotnosti svojega kapetana Dylana Groenewegna, podal v boj za etapno zmago, a se mu je v trenutku, ko je želel začeti šprint, snela veriga. Vprašanje je, ali se mu bo v naslednjih treh tednih še ponudila takšna priložnost.

Vseskozi v ospredju

Tako kot drugi kolesarji pa bo moral biti izkušeni Kranjčan vseskozi na preži v preostanku prvega tedna, ki prinaša še veliko živčnih, hektičnih in kaotičnih etap. Kako zahtevna je bila uvodna je na kratko razkril Pogačarjev športni direktor Andrej Hauptman.

Jasper Philipsen je slavil svojo 10. etapno zmago na Touru. FOTO: Loic Venance/AFP

»Vsaj trikrat so bila območja s stranskim vetrom, od 30. kilometra smo morali biti pozorni, če bo napadla katera od ekip. Ogromno je bilo tudi ozkih odsekov, skozi ozke vasi, kjer se je bilo treba paziti padcev. Treba je biti pozoren, jutri ne bo nič drugače,« je za TV Slovenija povedal Hauptman, pred katerim so brez dvoma stresni dnevi.

»Hektičen dan je bil, kot smo pričakovali. Na koncu se je glavnina raztrgala, zahvaljujoč vsej ekipi smo bili spredaj. Od kilometra nič smo bili v ospredju, kar se nam je izplačalo. Vesel sem, da je prvi dan za mano in gremo lahko naprej. To je začetek velikega tedna, še devet dni je pred nami do prvega dne premora. Nato bomo šli naprej, ampak najprej se moramo osredotočiti na teh devet dni,« pa je v cilju povedal Pogačar.

Jutrišnja 2. etapa in najdaljša etapa tega Toura prinaša več vzpenjanja, na 209,1 kilometra ga bo 2.500 metrov. Pred ciljem v mestu Boulogne-sur-Mer so posejani številni kratki, a strmi klanci, vzpenja pa se tudi zadnji kilometer. Teren je pravšenj tudi za to, da noge prvič preizkusi Pogačar, ali pa da nekaj izgubljenega časa poskušata nadoknaditi Evenepoel in Roglič.