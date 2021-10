Tragične posledice vožnje pod vplivom alkohola

Pri policijski upravi Maribor so sporočili več podrobnosti o torkovi prometni nesreči s smrtnim izidom. Zgodila se je na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem, izven naselja Ločič, predvidoma nekaj pred osmo uro zvečer.

Glede na sedanje ugotovitve je bilo udeleženo tovorno vozilo. Za volanom je bil 37-letnik, ki se je peljal po klancu navzdol, nato pa je v levem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v nasip. Vozilo je odbilo, da je nato trčilo še v drevo in obstalo zagozdeno, zato so morali dva potnika iz vozila rešiti gasilci s tehničnim posegom.

Voznik se je lahko telesno poškodoval, eden izmed sopotnikov (63-letnik) je utrpel hude telesne poškodbe in ostaja na zdravljenju, 62-letni sopotnik pa je po prometni nesreči poškodbam podlegel. Policisti so ugotovili, da voznik ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku).