Trdi, da so dokazi nezakoniti

»Krivde ne priznam,« je danes na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču povedal 27-letni Domžalčan Blaž Kadivec, mlajši brat domnevnega vodje slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca.

Predobravnavni narok je trajal skoraj tri ure, saj je obramba natančno utemeljevala, katere dokaze je kot nezakonite treba izločiti iz sodnega spisa in zakaj.

Tožilstvo Blažu Kadivcu, enemu od domnevno visoko pozicioniranih članov slovenske celice klana, očita, da naj bi imel v združbi pomembni nalogi: nabavljal je kriptirane telefone in jih izročal članom združbe za medsebojno komunikacijo, prav tako naj bi skrbel za prevoz denarja za nakup droge ali od njene prodaje. Če bi priznal krivdo, bi tožilstvo zanj predlagalo osem let in pol zapora ter 30.000 evrov denarne kazni.

Danes je sodnik Tomaž Bromše opravil narok še za Elvisa Kolenovića in Slađana Karimovića. Tudi onadva nista priznala krivde, zato jima bodo sodili v rednem postopku; sojenje bi morali predvidoma začeti 24. januarja.

Dvaintridesetletnemu Kranjčanu Kolenoviću tožilstvo očita, da je bil voznik in koordinator voznikov kurirjev, ki so prenašali droge ali denar od trgovine z drogo, skrbel je za prevzem in oddajo droge ter v združbo novačil nove člane. Če bi krivdo priznal, bi tožilstvo zanj predlagalo sedem let in pol zapora ter denarno kazen v višini 14 tisoč evrov.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Karimović, 34-letni Ljubljančan, je bil po trditvah tožilstva član podcelice slovenskega dela Kavaškega klana (celica 2), ki jo je vodil Luka Arapović (še vedno na begu). Opravljal je naloge kurirja, prevzemal drogo, skrbel za njeno prenašanje oziroma oddajo droge in denarja, ki je izviral iz trgovine z drogo, trdi obtožba. Če bi krivdo priznal, bi tožilstvo zanj predlagalo tri leta in pol zapora ter 4000 evrov denarne kazni.

Obtoženi so po trditvah tožilstva z drugimi člani združbe komunicirali po kriptiranih telefonih, kjer je bila nameščena varna komunikacija sky. Ravno ta komunikacija, ki jo je preiskovalna sodnica pridobila od francoskih pravosodnih organov in se nanaša na nekatere obtožene, je za Kadivčevo obrambo najbolj sporna.

Kot je med drugim opozoril Kadivec, ni prav, »četudi je morda zakonito«, da je v sodnem spisu komunikacija sky (bremeni tudi njega), ki so jo pridobili tuji varnostni organi, »jaz pa imam kot slovenski obtoženec v slovenskem kazenskem postopku pravico, da se zoper mene izvajajo dokazi, pridobljeni v Sloveniji in v skladu s slovenskim pravnim redom, zakonodajo in ustavo«.

Sodnik je pojasnil, da bo odločil o predlogu Kadivca in njegovega odvetnika. Tožilec Jože Levašič pa po drugi strani meni, da so vsi dokazi, tudi komunikacija sky, zakoniti.