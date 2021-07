Trije migranti so padli iz prtljažnika in umrli

Prehitro

Izudin Muminović povzročil prometno nesrečo na avtocesti.

V bmw X5, v katerem je že bil pastorek, zbasal osem Sircev.

Obramba bo vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

Ta prizor me še vedno preganja, o nesreči pravi Izudin Muminović. FOTO: Marko Feist

Na vrhovno sodišče

, ki je kriv za smrt treh beguncev, bo namesto pet let in pol za zapahi presedel osem let. Tožilstvu je namreč uspelo s pritožbo, da je bil bosanski državljan na okrožnem procesu obsojen premilo.Usodna nesreča se je zgodila 28. novembra 2019 ob pol dveh ponoči. Muminović je pred tem v bmw X5, v katerem je že bil njegov 13-letni pastorek, zbasal osem sirskih beguncev, ki jih je od hrvaške meje nameraval odpeljati proti italijanski. Trije so bili stari 17, dva 20, po en pa 35, 23 in 19 let. Vsak je moral vozniku plačati najmanj 500 evrov, trem je ukazal, naj zlezejo v prtljažnik, štiri je posadil na zadnjo klop, eden pa se je ulegel čez njihove noge.Muminović je med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti za Sirce obljubljenemu Trstu v deževnem vremenu vozil veliko prehitro. Kot je na sojenju povedal sodni izvedenec, je bila hitrost beemveja 158 kilometrov na uro, v takih razmerah pa bi bilo varno 100 na uro.Bmw je prehitel tovornjak, med vračanjem na vozni pas pa je voznik izgubil nadzor nad vozilom. Avto se je začel odbijati od obcestnih robnikov in ograje, vrata prtljažnika so se odprla in trije migranti, ki so bili v njem, so popadali na cesto. Dvajsetletna Sami Al N. in Awad Alhumilij A. sta umrla takoj, leto dni mlajši Ahmad Al D. pa je v ljubljanskem kliničnem centru možgansko mrtev ležal vse do 24. aprila lani, ko so zdravniki razglasili njegovo smrt.Muminović je o dogodku spregovoril šele tik pred koncem prvostopenjskega sojenja. Dejal je, da je bil predviden le za spremstvo, saj bi tam morala biti dva avtomobila. Zaradi tega je imel menda pri sebi 13-letnega pastorka. »Ko sem ustavil, so kar skočili notri, dva pa sta ostala zunaj. Speljal sem, a so mi dejali, naj ustavim in peljem še njiju,« je povedal in pripomnil, da se je v tistem trenutku bal zase in za otroka, da jima ne bi kaj naredili. »Ker ne veš, kaj ti migranti nosijo s seboj.«Tako sta skočila v avto še preostala dva in vsi skupaj naj bi začeli vpiti »go, go, go«. Odločil se je, da jih pelje, ker mu jih je bilo žal in ker jih je zeblo, poleg tega so mu povedali, da že dva dni niso jedli. Na avtocesti je hotel prehiteti tovornjak, voda je škropila na šipo, eden od migrantov pa naj bi ga tedaj udaril po rami in ga povlekel. Naslednje, kar naj bi se spominjal, so bili fantje na tleh, obliti s krvjo. »Ta prizor me še vedno preganja,« je povedal sodnici Klavdiji Bercieri.Ta mu je zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države v hudodelski združbi naložila eno leto in osem mesecev zapora ter denarno kazen 2500 evrov, za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti štiri leta, nato pa izrekla enotno kazen petih let in pol.Zoper sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba. Višji sodniki so bili mnenja, da je okrožno sodišče premalo upoštevalo težo njegovih kaznivih dejanj, saj je bila hitrost beemveja odločno previsoka, umrli pa so trije ljudje. Kakih posebnih olajševalnih okoliščin za Muminovića niso našli, zato so mu kazen zvišali za dve leti in pol.Tožilstvo jih je sicer nagovarjalo, naj mu kazen zvišajo na osem let in 11 mesecev zapora. Muminovićev odvetnik Nejc Ukmar (v pritožbi se je celo zavzemal za izrek oprostilne sodbe, saj je izvedenec kot vzrok za nesrečo menda navedel dogajanje v kabini, ne hitrosti avtomobila) pa je napovedal, da bo na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. B. C.