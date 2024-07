Tudi manj dragoceni predmeti so vaba

V teh dneh na območju novomeške policijske uprave obravnavajo številne vlome v avtomobile. Včeraj so denimo poročali, da so v nedeljo vlomilci na parkirnem prostoru na območju Čateža ob Savi poskušali vlomiti v kar sedem vozil. Očitno so bili na delu amaterji, saj jim ni uspelo vlomiti niti v eno, zato tudi niso ničesar ukradli, je pa na vseh zaradi poškodb nastala škoda. Opozarjajo tudi na samozaščitno ravnanje.

»V zadnjem času smo znova obravnavali več vlomov v avtomobile. Storilci so vlamljali v vozila na parkirnih prostorih javnih prireditev, kopališč, na parkirnih prostorih, ki so izhodišča za pohodnike, v gozdovih in na gozdnih poteh,« so sporočili policisti. V večini primerov so bili žrtve vozniki, ki so na vidnem mestu v vozilu nezavarovane pustili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti, prenosne računalnike in denar.

Zato svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščate predmetov, saj ste hitro lahko žrtev vlomilcev. »Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov,« je opozorila tiskovna predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus. Vse so pozvali, naj bodo pozorni na dogajanje blizu parkiranih vozil. Če opazite sumljive osebe, ki si ogledujejo vozila in bi se lahko pripravljale na vlom, o tem takoj obvestite policiste na številko 113.