Učiteljici klavirja globa zaradi Beethovnovega valčka

Štajerska metropola je spet potegnila na površje svoj uporniški DNK-zapis. Tisti DNK, ki je nedvomno krasil generala Maistra, eno od ikon mesta. Če so pred 13 leti zaradi radarjev, ki jih je dal postaviti takratni župan Franc Kangler, pod parolo Gotof je v mestno hišo letela jajca, nezadovoljni živelj pa je merilnike hitrosti požigal in z mostu čez Dravo obešal lutke, je danes mesto spet na nogah.

Tokrat se zgodba zdi še bolj nenavadna. Mnogi se namreč zgražajo nad globo, ki so jo mariborski policisti izrekli 80-letni upokojeni učiteljici glasbe, ker je podnevi v svojem stanovanju na klavirju skupaj z vnukom zaigrala Beethovnov valček. Čeprav so se prav te dni v Maribor vrnili radarji, ki so Kanglerja takrat stali županski stolček, je v ospredju zgodba, ki jo je razkril Večer.