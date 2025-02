Skrajna desnica svet pospešeno balkanizira

V nadaljevanju preberite:

»Skrajna desnica je tu in tu bo ostala, njen vpliv pa le še narašča,« ocenjuje Srdjan Vučetić, profesor mednarodnih odnosov in varnosti na univerzi v Ottawi. Svet bo postopoma vstopil v obdobje nestabilne večpolarnosti, pa napoveduje prekaljeni diplomat Vesko Garčević, profesor mednarodnih odnosov in direktor centra za evropske študije na univerzi v Bostonu.

Kako je vzpon skrajne desnice v Evropi videti z druge strani Atlantskega oceana, smo vprašali profesorja, ki prihajata iz nam bližnjega dela Evrope in se pri svojem znanstvenem delu posvečata preučevanju skrajne desnice, Evrope in varnosti v tem delu sveta.

Srdjan Vučetić, profesor mednarodnih odnosov in varnosti na univerzi v Ottawi, je tudi soavtor knjige Svet desnice (World of the Right), ki je izšla lani poleti pri založbi Cambridge University Press. Sogovornik skupaj s kolegi poudarja, da so skrajno desni politiki v Evropi ​​presegli tradicionalni nacionalizem in sprejeli globalizirano skrajno desno ideologijo.