Ujeli so domnevnega požigalca in ga poslali v pripor

V petek spet zagorelo

Konec marca je večkrat zagorelo v Murski Soboti, v treh dneh kar petkrat. Štirikrat so zagoreli večji zabojniki za smeti, enkrat pa je požar izbruhnil v nenaseljeni stanovanjski hiši. Soboški gasilci so v vseh primerih preprečili bistveno večjo materialno škodo. Domnevni požigalec pa je zdaj pod ključem, tako da bodo Sobočani lahko bolj mirno spali.Požari bi se lahko končali tudi s hudo škodo. Enkrat je bila namreč ogrožena srednja šola, v drugem primeru pa stanovanjska hiša, kjer bi se požar prek podstrešja »lahko razširil tudi na sosednjo stavbo«, kot je takrat dejal Branko Kolmanič, poveljnik PGD Murska Sobota.V soboto, 20. marca, je zagorelo še dvakrat v razmiku dveh ur in na razdalji, manjši od pol kilometra. Obakrat sta zagorela večja zabojnika, in sicer pri eni izmed trgovin in na parkirišču srednje poklicne in tehnične šole (SPTŠ) v Murski Soboti. »Nekdo nam je najprej zakuril kontejner za kartone, ponoči pa še tiste, ki so stali poleg elektroomarice. Ogenj se je prenesel tudi nanjo in pol šole je zdaj brez elektrike. Nimam pojma, kdo in zakaj bi storil kaj takšnega,« je takrat povedal Ludvik Sukič, ravnatelj SPTŠ Murska Sobota. Z električne omarice se je požar nato razširil na fasado šole. Sreča v nesreči je bila, da na tisti strani ni oken, skozi katera bi požar prodrl v notranjost. Videokamere, ki so nameščene na šolskem objektu, so menda posnele storilca, ki se je pripeljal s kolesom in zanetil ogenj.Vodja OKC PU Murska Sobota Dejan Bagari je včeraj sporočil, da so osumljenca prijeli. Policisti PU Murska Sobota so bili namreč minuli petek ob 23.40 obveščeni, da je v bližini mestne tržnice v Murski Soboti spet zagorelo. Požar se je razširil tudi na večnamensko stavbo. »Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila. V neposredni bližini je bil prijet 32-letnik z območja UE Murska Sobota. Ker je obstajal utemeljen sum, da je prav prijeti v podhodu večnamenske stavbe na mestni tržnici naklepno zakuril smeti, so mu kriminalisti in policisti odvzeli prostost,« je dejal Bagari. Nastalo naj bi za 2120 evrov škode.Dodal je, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota še ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je prijeti osumljenec podtaknil tudi oba požara na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, kjer je po nestrokovni oceni nastalo najmanj za 35.000 evrov škode. Končna škoda bo znana po zaključeni sanaciji. Zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj požiga in kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari je bil osumljeni v nedeljo priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Za preostala kazniva dejanja, in sicer za povzročitev splošne nevarnosti in dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, storjena pred časom v Murski Soboti, kriminalisti in policisti še zbirajo obvestila, je dodal vodja OKC PU Murska Sobota.