Umrl je 16-letni motorist

Sinoči se je na lokalni cesti iz smeri Žirov proti Smrečju, pri odcepu za Hlevni vrh in Svete tri kralje zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik motornega kolesa.



Po do sedaj znanih podatkih je 16-letnik vozil po lokalni cesti iz smeri Žiri proti Smrečju. Z motornim kolesom je zapeljal desno izven vozišča na makadamsko izogibališče in kljub zaviranju trčil v kamniti propust pod nivojem vozišča. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado.



Policisti Postaje prometne policije Ljubljana okoliščine nesreče še preiskujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

