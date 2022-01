Umrl je italijanski modni oblikovalec Nino Cerruti

Včeraj se je v 92. letu starosti poslovil italijanski modni oblikovalec Nino Cerruti. Umrl je v bolnišnici Vercelli blizu Milana, kjer so ga sprejeli zaradi operacije kolka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Cerruti je bil ustanovitelj modne hiše z istim imenom, veljal pa je za enega od vodilnih modnih kreatorjev na področju moške mode, ki je oblačil tudi hollywoodske zvezdnike.

V moško modo je vpeljal tako imenovani 'casual šik', sproščen in obenem stilsko dovršen slog. »Želim si, da bi bil moški svobodnejši v eleganci in elegantnejši v svobodi,« je nekoč dejal.

Rodil se je leta 1930 v mestu Biella na severu Italije in sprva sanjal o tem, da bi postal novinar. A ko je bil star 20 let, mu je umrl oče in prisiljen je bil prevzeti družinsko tekstilno tovarno.

V 60. letih minulega stoletja je spoznal Giorgia Armanija in ga zaposlil kot kreatorja moške mode. Skupaj sta imela ogromen vpliv v modnem svetu, še preden je Armani leta 1975 ustvaril svojo znamko.

Znan je kot prvi oblikovalec dekunstruiranega moškega suknjiča. Svoje kreacije je vedno najprej preizkusil na sebi. »Vedno sem oblačil istega človeka - sebe,« je dejal.

Prvi mož zbornice italijanske mode Carlo Capasa je ob njegovi smrti dejal, da se je poslovil 'najbolj šik Italijan'.