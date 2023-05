Umrl je Jasmin Stavros

V 69. letu starosti je umrl priljubljeni hrvaški pevec Jasmin Stavros, poročajo hrvaški mediji. Zanj je bila usodna zahrbtna bolezen, s katero se je boril zadnjih nekaj tednov. Žalostno novico o njegovi smrti je za hrvaške medije potrdil njegov menedžer Ljubo Šeperić. Stavros je umrl včeraj zvečer.

Pevec se je s kostnim rakom boril zadnja dva meseca, pred slabima dvema tednoma se je njegovo stanje močno poslabšalo, zato so ga iz bolnišnice Vinograd premestili v Jordanovac. Kljub težki diagnozi in številnim zapletom je bil pevec, ki je bil izjemno priljubljen tudi pri nas, ostajal optimističen do konca in je verjel, da bo težko bolezen premagal in se vrnil na odre, pišejo Slovenske novice.

Pevec se je boril s kostnim rakom, zaradi zapletov na pljučih pa so ga premestili na kliniko za pljučne bolezni Jordanovac. Razlog za premestitev je bilo nabiranje vode v pljučih. FOTO: arhiv

Jasmin Stavros je bil eden najbolj priljubljenih hrvaških pevcev. Rodil se je leta 1954 v Splitu v družini romunskih korenin, glasbeno pot pa je začel leta 1970. Tudi njegov dedi in oče sta bila glasbenika. Kariero je začel kot bobnar in s 15 leti začel igrati v več splitskih zasedbah: Delfini, Mladi batali, More in Put. Kasneje je začel odkrivati jazz in postal studijski bobnar za založbo Jugoton, današnjo Croatia Records. Bil je eden najbolj iskanih bobnarjev v bivši Jugoslaviji. Ob prepevanju zabavne glasbe je igral tudi klavir in kontrabas.

Kot je zapisal hrvaški portal N1, je sodeloval s številnimi velikimi imeni hrvaške zabavne glasbe, kot so Josipa Lisac, Arsen Dedić, Mišo Kovač, Ivica Šerfezi, Neda Ukraden in Ljupka Dimitrovska.

Uspel pa je s pesmijo Đuli, ki jo je posnel z Danijelom, ena njegovih najbolj znanih pesmi pa je tudi Dao bih sto Amerika. V 80. letih je Stavros bival v ZDA, kjer je zaključil zasebno jazzovsko akademijo v New Yorku. V zakladnico hrvaške popularne glasbe je med drugim prispeval še skladbe, kot so Poljubi mi suze usnama, Onda se sjetim uskrsa, Maro, Marice, Umoran sam, Dao Kad se prijatelji rastaju ...

Jasmin Stavros je bilo njegovo umetniško ime. Njegovo rojstno ime je Milo Vasić.

»Megazvezdnik sem postal, torej kot pevec sem se uveljavil po tretjem albumu Ljubio sam anđela leta 1989, ko sta izšli uspešnici Utrujen sam in Dao bi sto Amerika. Potem se je vse obrnilo. Potem so me vsi jemali resno, tako kritiki kot občinstvo. Potem se mi je odprlo polje in takrat sem začel zelo veliko nastopati,« je v začetku leta povedal v intervjuju za Slobodno Dalmacijo.

V petih desetletjih je kralj zabave, kot ga je opisal Jutarnji list, na odru prestal vse. Dlje časa je imel po 120 koncertov na leto, šele zadnja leta pa po lastni odločitvi skoraj desetkrat manj. Že od prvih dni njegove glasbene kariere, ki jo je začel kot bobnar, je bil in ostal znan po svoji profesionalnosti, kakor tudi po tem, da je bil pripravljen spregovoriti o vseh temah, ki se jih mnogi znani ljudje izogibajo. Povedal je, da noče ničesar skrivati, zato je bil vedno odprt, ko je šlo za družino, ljubezen in življenjske bitke, piše Jutarnji list.

Z ženo Žarko je imel dva sinova, starejši sin Milo je prav tako glasbenik, in sicer jazzovski bobnar.