Ustrelil je partnerico in še sebi vzel življenje

Ko so policiste v ponedeljek popoldne obvestili, da so v eni od hiš na območju občine Šentjur odjeknili streli, so na kraj dogodka takoj napotili več policijskih patrulj. Ko so možje v modrem prihiteli in vstopili v hišo, so v njej našli dve trupli. Ugotovili so, da se je zgodil umor in samomor.

»Mi v tej družini nikoli nismo posredovali niti nismo bili nikoli obveščeni o kakršnih koli nasilnih dejanjih, bodisi žrtve bodisi osumljenega,« je po družinski tragediji v Vezovju v občini Šentjur, v kateri sta umrla 61-letni moški in njegova štiri leta starejša partnerica, včeraj dejal prvi mož celjskih kriminalistov Milan Vogrinec. Moški je svojo zunajzakonsko partnerico ustrelil večkrat, najverjetneje že v dopoldanskih urah, nato je sodil še sebi. Po naših neuradnih informacijah naj bi trupli v hiši našla hčerka pokojne, ki se ji je zdelo nenavadno, da se ji mama ne oglaša na telefon.