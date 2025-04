V Avstriji aretirali domnevnega slovenskega tihotapca kokaina

Na avstrijskem Koroškem so aretirali dva osumljenca tihotapljenja večje količine kokaina iz Slovenije v Avstrijo, je danes sporočila avstrijska policija. Gre za državljana Slovenije in Hrvaške, drogo naj bi prodajala na območju Beljaka, je poročala avstrijska tiskovna agencija Apa.

Po večmesečnih preiskavah je policija aretirala 31-letnega državljana Slovenije in 43-letnega državljana Hrvaške. V okviru preiskave je opravila več hišnih preiskav, med katerimi so policisti našli oblačila, ki so bila posebej prirejena za prenos mamil. Policija sumi preprodaje kokaina še dve osebi iz Beljaka.