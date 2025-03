V okolici Ljubljane fentanil prodan kot heroin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v vzorcu sivkasto rjavega praška, ki je bil prodan kot heroin v okolici Ljubljane, odkril izjemno nevaren sintetični opioid fentanil. Analiza je pokazala, da vzorec vsebuje 3,4 odstotka fentanila, kar pomeni izjemno visoko tveganje za smrtno predoziranje, tudi pri uporabnikih z razvito toleranco na opioide.

Fentanil je 50-krat močnejši od heroina, že minimalni odmerki pa lahko povzročijo hudo depresijo dihanja in smrt. Pri običajnem odmerku heroina (0,1 g) bi količina fentanila v vzorcu dosegla 70-kratnik srednjega smrtnega odmerka, navaja Drogart.

Znaki zastrupitve s fentanilom vključujejo hudo zaspanost, neodzivnost ali komo, oteženo dihanje, ki je lahko upočasnjeno, neredno ali celo povsem preneha, izrazito zoženje zenic, pomodrele ustnice in nohte, hladno in znojno kožo ter dihalno stisko, ki se lahko kaže kot grgranje, smrčanje ali dušenje.

Za zmanjšanje tveganja uporabnikom svetujemo, da vzorce pred uporabo testirajo. Če vzorec ni testiran, najprej naredijo alergijski test ali uporabijo le stotinko običajnega odmerka. Ker je fentanil izjemno potentna snov, odmerjanje na občutek ni varno, zato se svetuje volumetrično odmerjanje. Uporabnikom se prav tako priporoča, da imajo pri sebi nalokson, specifični protistrup, ki lahko prekinja znake predoziranja in prepreči smrt.

Vsi, ki sumijo, da so prišli v stik s to snovjo, naj je ne uporabljajo in vzorec prinesejo na testiranje, še opozarjajo pri Drogartu.

Resna kriza v ZDA

Fentanil, sintetični opioid, je v ZDA povzročil resno zdravstveno krizo. Leta 2022 je zaradi njega umrlo 75.000 ljudi, skupno pa opioidi od leta 1999 terjajo več kot milijon življenj. Droga se širi prek mehiških kartelov, predvsem iz Kitajske. Zaradi visoke moči in nizkih proizvodnih stroškov je priljubljena med preprodajalci, a tudi izjemno smrtonosna – že dva miligrama sta lahko usodna.

Ameriške oblasti fentanil obravnavajo kot grožnjo nacionalni varnosti. Nekateri predlagajo, da bi ga označili kot orožje za množično uničevanje, v Virginiji pa je že razglašen za teroristično orožje.

V Sloveniji je sicer primerov zastrupitev s fentanilom malo, a toksikologi opozarjajo, da bi se lahko situacija poslabšala. Leta 2017 so pri nas prvič zaznali fentanil v forenzičnem laboratoriju, leto pozneje pa je povzročil prvo smrtno žrtev. DrogArt izvaja testiranja drog in sodeluje v sistemu zgodnjega opozarjanja NIJZ, s katerim bi v primeru zaznave nevarnih snovi lahko hitro obvestili javnost.

Fentanil je zaradi svoje moči in nepredvidljivega učinka izjemno nevaren. Med uživalci hitro povzroči psihofizično odvisnost, poleg tega se pogosto znajde v drugih substancah, kot sta heroin in kokain, kar povečuje tveganje za predoziranje. Čeprav je Evropa v boljšem položaju kot ZDA, strokovnjaki svarijo pred morebitnim porastom njegove uporabe.