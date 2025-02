Pri 34-letniku v Ljubljani našli večje količine konoplje, kokaina in heroina

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so 4. februarja 2025 na območju Bežigrada na podlagi zbiranja obvestil in pridobljene sodne odredbe izvedli hišno preiskavo pri 34-letnem osumljencu.

Med preiskavo so našli in zasegli okoli deset kilogramov konoplje v rastlinski obliki, približno sto gramov kokaina, okoli 300 gramov heroina ter več kot 450 tablet steroidov. Poleg tega so našli več tisoč evrov gotovine ter pripomočke, ki se uporabljajo pri preprodaji drog.

Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so osumljencu odvzeli prostost. Predvidoma bo danes priveden k preiskovalnemu sodniku, ki bo odločal o nadaljnjih postopkih.