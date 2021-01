V Banjaluki so prijeli tudi štiri slovenske državljane

V policijski akciji v Banjaluki, s katero so nameravali razbiti verigo prostitucije, so minulo noč zaradi prostitucije in mamil prijeli skupno enajst državljanov Slovenije, BiH in Srbije, poročajo tuje tiskovne agencije.



Kot je danes sporočila policijska uprava v Banjaluki, so minulo noč prijeli lastnika gostinskega lokala v središču Banjaluke zaradi suma organiziranja prostitucije, pa tudi zaradi nespoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.



Prijeli so še dva državljana BiH ter štiri srbske državljanke zaradi suma, da so v lokalu ponujali spolne usluge za denar. Ob tem so jim zasegli denar.



V operaciji Dolar so aretirali tudi štiri državljane Slovenije. Pri enem od njih so našli kokain, pri vseh štirih pa so ugotovili, da so to mamilo uživali. Policija preiskavo nadaljuje.

