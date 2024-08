V Braziliji strmoglavilo letalo z 62 potniki

V Braziliji je danes strmoglavilo potniško letalo z 62 ljudmi na krovu. Po navedbah oblasti mesta Vinhedo v zvezni državi Sao Paulo, kjer je letalo strmoglavilo, nesreče ni preživel nihče.

Dvomotorno turbopropelersko letalo je vzletelo v mestu Cascavel v južnobrazilski zvezni državi Parana, namenjeno je bilo na glavno letališče v mestu Sao Paulo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na letu družbe VoePass je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa 58 potnikov in štirje člani posadke.

Vojaška policija, gasilci in civilna zaščita so na območje, kjer je letalo strmoglavilo, poslali reševalne ekipe.

Letalo je po navedbah brazilskih oblasti strmoglavilo na naseljeno območje. Brazilska televizijska mreža GloboNews je objavila posnetke območja, ki je bilo v plamenih, iz razbitin se je kadil dim. Policija, gasilci in civilna zaščita so na območje poslali reševalne ekipe, obveščene pa so bile tudi lokalne bolnišnice.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva se je na dogodku, na katerem je bil govornik, žrtvam nesreče poklonil z minuto molka. Novico o nesreči je objavil na družbenih omrežjih: »Zelo žalostno. Izražam solidarnost z družinami in prijatelji žrtev.«