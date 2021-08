V delovni nesreči umrl 66-letnik

V nesreči pri delu, ki se je zgodila v torek pred 15. uro na območju ljubljanskih Most, je umrl 66-letni moški. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je moški padel v globino in se hudo poškodoval. Policija preiskuje sum kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.



Moški je upravljal drobilec odpadnega gradbenega materiala. Stroj se je ustavil, zato je splezal nanj, da bi odpravil napako. A je omahnil s stroja okoli dva metra in pol globoko, pri tem pa se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.



Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Ogleda sta se udeležila tudi inšpektor za delo in državna tožilka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s policijske uprave.

