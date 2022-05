V gozdu ob naselju Bele Vode pri podiranju drevja umrla ena oseba

Danes zjutraj ob 9.11 se je v gozdu ob naselju Bele Vodev občini Šoštanj, zgodila delovna nesreča pri podiranju drevja. Kraj nesreče so zavarovali gasilci PGD Velenje in PGD Šoštanj ter omogočili dostop reševalcem do poškodovane osebe. Kot piše uprava za zaščito in reševanje so reševalci NMP Velenje ugotovili, da je oseba zaradi posledic nesreče na kraju nesreče umrla. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.