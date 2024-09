Kraške jame so velik izziv za graditelje tira

Kraške jame so graditelje tira med Divačo in Koprom šele proti koncu gradnje postavile pred zelo zahtevne inženirske izzive. Na gradbišču nove železniške proge so v mesecih tik pred zadnjim prebojem štirih cevi v najdaljših dveh predorih Lokev in Beka naleteli na pet večjih jam. Zaradi njih zdaj izdelujejo projekte, po katerih bodo morali zgraditi nekaj deset metrov dolge mostove (viadukte), da bo proga lahko prečkala podzemne jame.

Kraška jama številka 80 je povzročila največ skrbi graditeljem predorov na trasi drugega tira. Foto Mitja Prelovšek

Za težave, s katerimi se spopadajo graditelji drugega tira od Divače do Kopra, smo izvedeli na tretji strokovni konferenci o tem tiru, ki jo je v Ankaranu za gradbince, projektante, inženirje, inšpektorje, krasoslovce in druge pripravilo projektno podjetje 2TDK. Generalni direktor 2TDK Matej Oset je novinarjem povedal, da so od izvajalcev dobili zagotovila, po katerih naj bi kljub precejšnjim nastalim oviram, gradnjo drugega tira še zmeraj končali v obljubljenem roku, to je do konca leta 2025, v prvi polovici leta 2026 pa naj bi na progi opravljali poskusne vožnje vlakov. Seveda se bodo morali izvajalci del posebej potruditi, da bodo z dodatnim delom obljube držali in progo končali v predvidenem roku. V predoru Beka (izvajalec turški Yapı Merkezi) so štiri večje kraške jame, v predoru Lokev (izvajalec Kolektor CPG) pa je večja podzemna podorna jama neposredno pod predorom.

V predorih so tik pred koncem gradnje zobe pokazale kraške jame, zaradi katerih morajo gradbinci čakati na nove projekte za gradnjo primernih premostitvenih objektov. Foto Mitja Prelovšek

»Teh jam ne bo mogoče premostiti z nasipavanjem materiala ali betonom, rešitev so nekaj deset metrov dolgi mostički (viadukti). Na prostem bi jih lahko dokaj hitro zgradili, v jamah pa je to precej zahtevnejši projekt in zahteva največja možna prizadevanja izvajalcev. Zdaj potekajo geofizikalne raziskave tal, ki bi potrdile projektantske rešitve.

Tako so morali zgraditi predorski obod pod kapniki v kraški jami 80. Foto Mitja Prelovšek

Šele ko bodo projekti pripravljeni (čez kak mesec), se bodo izvajalci lahko lotili premostitvenih objektov v obeh predorih. Zelo pomembno je, da so izvajalci del različnih gradbenih del iz prvih dveh in tretjega sklopa isti, saj se lahko bolj operativno dogovarjajo o vrstnem redu in sosledju zahtevanih del,« je pojasnil Matej Oset. Pojasnil je tudi, da je bilo za reševanje problemov pri takšnih kraških pojavih predvidenih nekoliko manj kot 40 milijonov evrov. Najprej je kazalo, da bodo porabili precej manj (le nekaj milijonov) denarja, zdaj je jasno, da bo za kraške jame treba seči globlje v rezerve, vendar ...: »Smo še daleč pod predvideno številko in ne bomo blizu nje,« o dodatnem strošku pravi generalni direktor 2TDK, ki ga bolj skrbi rok izvedbe.

Začela so se dela

na tretjem sklopu

Raziskovalec Inštituta za raziskovanje krasa dr. Matej Prelovšek je na konferenci povedal, da so pred gradnjo pričakovali sto manjših in deset večjih jam. Ob koncu vedo, da jih je bilo 87, od tega je bilo pet takih, ki graditeljem povzročajo večje težave. Če ne bi sodelovali z več strokovnjaki, bi bila gradnja predorov tudi bistveno nevarnejša, saj so nemalokrat naleteli na podore velikih skal, na strupene pline in druge nevarnosti. Največji problem je jama številka 80 v predoru Beka, ki je dolga kar 800 metrov, v njej pa bodo morali zgraditi od 40 do 50 metrov dolg most za tire.

Tako pripravljajo traso za tretji sklop gradnje drugega tira. To je nekaj sto metrov trase pred predorom Škofije v Dekanih. Foto 2tdk

Matej Oset je tudi povedal, da so se na odprti trasi drugega tira že začela glavna dela za izvedbo tretjega sklopa (to je gradnja tirov, signalnovarnostnih in energetskih naprav). Tire bodo začeli polagati na koprski strani (med izvlečnim tirom in predorom Dekani) predvidoma šele januarja. Na odprti trasi (te je za približno 5,5 kilometra) bodo položili tire na gredi (klasična gradnja), v predorih in na viaduktih pa bodo tiri na togi podlagi (ta zagotavlja večje hitrosti, manj vzdrževanja, udobnejšo in varnejšo vožnjo ter daljšo življenjsko dobo). Šele po položitvi tirov bodo postavili še vozno mrežo.

Priprave na vzporedni tir

šele prihodnje leto

Na strokovni konferenci v Ankaranu so govorili tudi o pripravah na dvotirnost proge. Toda za izvedbo te bo preteklo še kar nekaj časa. Vlada je na začetku julija sprejela predlog dopolnitve zakona o gradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom, vendar so sprejetje tega zakona uvrstili na dnevni red šele oktobrske redne seje državnega zbora (po skrajšanem postopku). Uredba o spremembah in dopolnitvah državnega lokacijskega načrta za drugi tir Divača–Koper pa je v medresorskem usklajevanju in naj bi bila na vladi sprejeta predvidoma oktobra, so nam odgovorili z ministrstva za naravne vire in prostor. Šele po sprejetju uredbe in zakona ter po pridobitvi koncesije bo investitorstvo vzporednega tira lahko prevzela državna družba 2TDK, ki bo lahko začela priprave, naročila študije, raziskave in projekte za dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. V 2TDK vedo, da bodo za vse te dokumente ter odkup zemljišč potrebovali najmanj dve leti. Če upoštevamo še javno naročilo, je jasno, da pred letom 2028 ne bo začetka gradnje vzporednega tira.

1600 tovornjakov na dan bo v povprečju manj na naših cesstah leta 2030 na račun novega tira.

Direktor 2TDK Marko Brezigar je na strokovni konferenci poudaril, da bo drugi tir dodatno utrdil položaj Luke Koper. Citiral je podatke iz študije Prometnega inštituta Ljubljana, da bo z drugim tirom na slovenskih cestah leta 2030 na letni ravni pol milijona tovornjakov manj oziroma leta 2040 skoraj milijon tovornjakov manj na cestah, kot če te investicije ne bi bilo. Do leta 2030 torej na dan povprečno najmanj 1600 tovornjakov manj na slovenskih cestah.